В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов

В Челябинске по поручению главы города Натальи Котовой разработана проектно-сметная документация на ремонт двух объектов культурного наследия регионального значения – памятника «Добровольцам-танкистам» на бульваре Славы и монумента «Сказ об Урале» на привокзальной площади.

Об окончании разработки документации сегодня, десятого июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, на этой неделе вся документация по обоим объектам вместе с экспертизой по ним будет передана в госкомитет охраны объектов культурного наследия региона, после чего проектно-сметную документацию отдадут на проверку достоверности сметной стоимости.

Также, рассказал Сергей Авдеев, на финальном этапе находится разработка проектно-сметной документации по ремонту мемориального комплекса «Солдатам правопорядка» на улице Труда, которую планируется завершить до 31 июля, после чего все документы по данному объекту также передадут на проверку достоверности сметной стоимости.