10.07.2023
«Браво, Челябинск!»: театр имени Глинки завершил гастроли в Минске
10.07.2023
В Челябинске на пожаре в частном секторе погибли два человека
10.07.2023
Первый день новой рабочей недели в Челябинской области будет очень жарким
10.07.2023
В Каслинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель ВАЗа, пассажир в больнице
09.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 10 июля (18+)
09.07.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.07.2023 по 09.07.2023)
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
01.07.2023
Туристы «расписывают» пещеры Сикияз-Тамакского комплекса
29.06.2023
Бывшую усадьбу Демидовых в Кыштыме избавили от неисторического пристроя
21.06.2023
Уникальный Троицкий собор обрел защитные границы
17.06.2023
Водонапорную башню Златоуста рекомендовали включить в госреестр объектов культурного наследия
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023