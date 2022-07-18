Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»

Объект культурного наследия регионального значения – памятник «Сказ об Урале» на челябинском вокзале – в первом квартале этого года передан на баланс муниципального учреждения «Центр историко-культурного наследия».

Как сообщил сегодня, 18-го июля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, на баланс Центра историко-культурного наследия «Сказ об Урале» был передан с целью сохранения и приведения памятника в надлежащее состояние.

В 2021-м году разваливающийся монумент, символизирующий трудовое могущество Урала (каменный исполин, кроме прочего, превратился в гигантскую урну) перешел в муниципальную собственность.

В настоящее время, рассказал Авдеев, разрабатывается проектная документация на ремонт памятника, ведется работа по удалению объявлений.

«Надеемся, что после ремонта - благодаря использованию специальных материалов - клеить объявления на монументе будет сложнее», - отметил Сергей Авдеев.

При этом чиновник почему-то ничего не сказал о том, как и кем (и ведется ли) производится работа по удалению бытовых отходов из «расщелин», образовавшихся в памятнике в результате разрушения его подножья. Ничего не было сказано и о том, кто будет отвечать за грязь на монументе и вокруг него (целый год у подножия памятника лежит отколотый гранит, который почему-то никто не удосужился убрать).

Напомним, в августе 2021-го года госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области на запрос агентства «Урал-пресс-информ» по памятнику «Сказ об Урале» сообщил, что правообладателем объекта культурного наследия регионального значения является МАУ «Челябинский центр искусств».

Отвечая, по просьбе главы Челябинска Натальи Котовой, на обвинения Народного фронта в том, что власти не следят за состоянием знаковых мест города, Сергей Авдеев сообщил, что в настоящее время власти держат на ежедневном контроле состояние памятников, мемориалов, объектов культурного наследия в Челябинске. Мониторинг и оперативное удаление уродующих объекты надписей (появилась – убрали) осуществляется с помощью коллег из районов города. При этом за прошедшую неделю не было зафиксировано ни одной надписи.

По словам Сергея Авдеева, в настоящее время с администрацией Центрального района обсуждается вопрос использования спецоборудования для удаления надписей в тех случаях, если краска не будет смываться растворителем.

Напомним, на прошлой неделе ОНФ в Челябинской области составил ТОП самых «прекрасных» мест южноуральской столицы. В этом антирейтинге есть и «Сказ об Урале».