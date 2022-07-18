18.07.2022
Турбина для «Северного потока» отправлена в Германию
18.07.2022
Русские хакеры выявили шпионов среди граждан России
18.07.2022
ММК реализовал экологический проект в электросталеплавильном цехе
18.07.2022
Коронавирус не ушел: профилактика COVID-19 в летний период
18.07.2022
Ущерб – восемь миллионов: южноуральские полицейские задержали мошенника из Московской области
18.07.2022
Аферисты обманули озерчанку в социальной сети от имени «сестры»
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
15.07.2022
Эксперты отрасли: Мусоросортировочный комплекс нужен непосредственно в Миассе
13.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
17.06.2022
На территории Миасского округа появится экотехнопарк по обращению с отходами
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022