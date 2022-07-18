Челябинские власти заявили о планах по ремонту Вечного огня и памятника «Добровольцам-танкистам»

В Челябинске в настоящее время запланирован ремонт пяти памятников, сообщили сегодня, 18-го июля, в городской администрации.

Это «Сказ об Урале» на привокзальной площади, о печальной судьбе которого агентство «Урал-пресс-информ» писало неоднократно; памятник «Добровольцам-танкистам» на Кировке; Вечный огонь (о том, что этот важнейший для города памятник нуждается в ремонте, агентство также сообщало), мемориал «Защитникам Отечества» в Саду Победы; «Скорбящие матери» на Лесном кладбище.

Подробностей о том, в какие сроки, по каким программам и во сколько обойдется ремонт монументов, в мэрии пока не сообщают (хочется надеяться, что в порядок памятники приведут уже в этом году, иначе разрушения станут еще более заметными и опасными).

При этом в администрации Челябинска рассказали, что за последние три года, с июля 2019-го, в столице Южного Урала было отремонтировано десять памятников: Танк на Комсомольской площади; памятник Курчатову; мемориал «Солдатам правопорядка»; мемориал «Солдат» на Успенском кладбище; «На новый путь» (Стрелочник); памятник «Поклон тебе, Сестричка»; «Орленок»; «Защитникам Отечества» (Сад Победы); две стелы «Урал-Сибирь» на проспекте Ленина.

Кроме того, в Челябинске было построено два памятника погибшим в госпиталях (на Митрофановском и Успенском кладбищах), стела «Город трудовой доблести» на Аллее Славы (вскоре после установки любоваться на нее стало небезопасно – к счастью, «провальная» плитка была оперативно заменена – уж очень много шуму поднялось), где также установили бюст Николая Патоличева (некоторым горожанам показалось, что место для этого выбрали не очень удачное).

Напомним, на аппаратном совещании в понедельник, 18-го июля, заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев доложил, что в настоящее время в мегаполисе ведется ежедневный мониторинг состояния памятников, мемориалов, объектов культурного наследия. В случае выявления актов вандализма по отношению к данным объектам принимаются срочные меры по их очистке. Отдельно Авдеев рассказал о планах по ремонту «Сказа об Урале».