В Челябинске идет подготовка к весеннему паводку

Челябинск готов к предстоящему паводку. Прошедшая зима в южноуральской столице была снежной и экстренные службы приняли ряд подготовительных мер к весеннему половодью. Снег на территории города из-за теплой погоды уже начал таять, что грозит быстрым подъемом уровня воды - паводком.

С получением прогноза о возможном наводнении население будет оповещено с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещания и другими возможными средствами. Жителей проинформируют о времени и границах затопления, а также о порядке эвакуации. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь пожилым людям и больным.

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой: документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на три дня, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопление в частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдаленные от затопления. Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи: в светлое время суток – вывесить на высоком месте плакат или полотнище, в темное время – подавать световые сигналы.

Если вода застала в поле, лесу, то необходимо выйти на возвышенные места, если нет такой возможности – забраться на дерево, использовать все предметы, способные удержать человека на воде: бревна, доски, обломки, деревянные двери, бочки, автомобильные шины и т.д.

Помните, что в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с водой и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты.

Напоминаем, наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Нельзя допускать детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода, нужно предупредить их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера.

Нельзя разрешать детям играть у воды и пресекать лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение опасны и грозят гибелью.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий необходимо незамедлительно звонить по телефонам: 01, 112 или 101 (с мобильного).