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В Челябинске исчезнувшего алиментщика нашли по объявлению в соцсети

В Челябинске судебным приставам через социальные сети удалось найти отца 14-летней девочки, который не платит алименты. Сумма долга составила более миллиона рублей.

В Курчатовском отделе судебных приставов ведется исполнительное производство в отношении 36-летнего отца 14-летней девочки.

«Отец с девочкой не общается, алименты не платит, задолженность к марту 2021 года превысила миллион рублей. Долг растет каждый месяц, поскольку мужчина длительное время не имеет официального источника дохода и не пытается его найти. От встреч с судебным приставом уклоняется, по домашнему адресу застать его не удается, должник разово отвечает на телефонные звонки, но затем просто не берет трубку, увидев нежелательный для него номер», - рассказала помощник руководителя УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова.

Должника объявили в розыск. Мужчину помогло найти его объявление в соцсети о продаже запчастей к офисному стулу.

Судебные приставы под видом покупателей попросили продать товар, который мужчина продавал за тысячу рублей, со скидкой в 200 рублей. Продавец согласился и договорился о встрече.

Приставы прибыли на парковку возле торгового комплекса, где уже стояла грузовая «Газель». Продавцом оказался грузчик по доставке товаров. На мужчину составили протокол за неуплату средств на содержание детей (часть первая статьи 5.35.1 КоАП РФ).

В этот же день протокол рассмотрели в суде. Мужчину признали виновным, но, вместе с тем, учли смягчающие обстоятельства. Выяснилось, что он является многодетным отцом. У него растут еще четверо детей от разных браков.

«Суд постановил назначить многодетному отцу 70 часов обязательных работ, - отметила Шебанова. - В случае уклонения от исполнения наказания мужчине грозит административная ответственность по части четвертой статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), а продолжающееся бездействие по уплате алиментов – уголовной ответственностью по части первой статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Работа по взысканию алиментных платежей продолжается».