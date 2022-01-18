В Челябинске ищут водителей автобусов, троллейбусов и трамваев

В Челябинске возник дефицит водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. Это связано с существенным обновлением подвижного состава. Предприятия-перевозчики предлагают достойные условия труда своим сотрудникам, в том числе — иногородним.

Так, на работу приглашают водителей автобусов, причем как имеющих категорию «Д», так и тех, кто готов пройти переподготовку с категорий «B» и «С» за счет предприятия. На период обучения таким кандидатам будет выплачиваться стипендия. Работать предстоит на новых современных комфортабельных автобусах марок «ЛиАЗ», «Volgabus», «МАЗ».

Как сообщили в администрации Челябинска, заработная плата водителя автобуса начинается от 45 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Также всем водителям гарантирован полный социальный пакет, доставка к месту работы, частичная компенсация обедов.

Водителям троллейбусов предлагаются аналогичные условия труда и заработная плата от 43 тысяч рублей, водителям трамваев — от 38 тысяч рублей. Обучение производится непосредственно на предприятии, в это время выплачивается стипендия. В ООО «ЧелябГЭТ» разработано несколько графиков занятости, в том числе вахтовым способом с компенсацией проезда до Челябинска.

Через год сотрудники всех транспортных предприятий могут получить помощь в погашении ипотеки. Кроме того, водители, работающие на городских маршрутах, имеют право на досрочную пенсию: 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.

Отметим, что на сегодняшний день для бесперебойного обеспечения пассажирских перевозок требуется порядка 150 водителей автобусов, 90 водителей трамваев и около 100 водителей троллейбусов.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по следующим телефонам:

МУП «Служба организации движения» (водители автобусов) — 217-62-70, 217-62-33, 8-912-081-0000.

ООО «ЧелябГЭТ» (водители трамваев и троллейбусов) — 778-60-87.