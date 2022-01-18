18.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 января
18.01.2022
В 2022 году южноуральцы смогут получить помощь по ОМС в 206 клиниках, в том числе 87 частных
18.01.2022
Россиянам, не сдавшим биометрию, могут ограничить доступ к «Госуслугам»
18.01.2022
В Брединском районе по программе минсельхоза отремонтировали два Дома культуры
18.01.2022
Челябинцев вновь «разводят» под предлогом, что их родственник совершил ДТП
18.01.2022
В Челябинской области расширят категорию льготников на приобретение и установку газового оборудования
В Челябинске ищут водителей автобусов, троллейбусов и трамваев
28.12.2021
В Челябинске таксисты включили «новогодние» цены
22.12.2021
С нового года проезд в общественном транспорте Миасса станет дороже
21.12.2021
Алексей Текслер: Новым трамваям – новая трамвайная сеть
17.12.2021
После обращения к губернатору решен транспортный вопрос в Моховичках
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022