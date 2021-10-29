В Челябинске ищут волонтеров на чемпионат России по боксу среди женщин

Оргкомитет чемпионата России по боксу среди женщин объявил о наборе волонтеров на престижные российские старты. Турнир пройдет в челябинском дворце спорта «Юность» с 26-го ноября по третье декабря.

Ожидается, что на турнир приедут около 230 спортсменок из 50 регионов России. По традиции, первыми к работе приступят волонтеры, которые будут встречать участниц и гостей в аэропорту и на железнодорожном вокзале Челябинска. Кроме того, добровольцы помогут в работе пресс-центра, службы аккредитации, работе со зрителями и участниками, также молодежь будет работать на информационных стойках в гостиницах.

Особое направление – обеспечение санитарно-эпидемиологических норм. Здесь добровольцы помогут в проверке QR-кодов приходящих на поединки зрителей, термометрии, соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Набор продлится до восьмого ноября. Подать заявку в добровольцы можно по ссылке. Подробная информация доступна в группе в ВКонтакте «Я волонтер Южного Урала».

Напомним, на бои с 26-го ноября по второе декабря вход для зрителей будет свободный, совершеннолетний болельщик обязан при входе во дворец спорта «Юность» предъявить действующий QR-код о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспорт.

На финальные поединки третьего декабря будет организована продажа билетов. Посетить соревнования смогут зрители с действительным билетом и QR-кодом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.