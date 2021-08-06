В Челябинске из-под земли забил многометровый фонтан воды

В пятницу, шестого августа, на Северо-Западе Челябинска из-под земли забил мощный фонтан воды. По словам очевидцев, трубу повредили дорожники.

“Водопад. ЖК “Ньютон”, - прокомментировали жители домов, рядом с которым забил гейзер.

В администрации Челябинска уточнили, что на пересечении 250-летия Челябинска и улицы Макеева был поврежден пожарный гидрант.

“В настоящее время подача воды в гидрант прекращена. Ведется устранение повреждения, - сказали в городской мэрии. - В жилых домах и административных зданиях отключений воды в связи с этим инцидентом нет”.