В Челябинске из терапии ГКБ-8 срочно выписали всех пациентов

Родственники пациентов терапевтического отделение ГКБ №8 в Челябинске обратились к губернатору за помощью - их родных в срочном порядке выписали из больницы, не объясняя причин.

«Прошу Вас срочно вмешиваться! В больнице по ул. Горького 28 из терапевтического отделения выписали в никуда всех пациентов, включая пожилых тяжело больных людей! У нас мама моей жены, ей 70 лет, тяжёлый инсульт, обездвижена, питание через зонд, не говорит. Нужно специальное лечение, уход, мы оба работаем. Как так можно поступить с пожилым человеком? В городе нет больниц? Всю жизнь отработала на ЧТЗ. Ответьте, пожалуйста», - написал Владимир Малыгин в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

«Все пациенты выписываются строго по клиническим показаниям. Если есть необходимость в продолжении лечения, они переводятся в другие медицинские организации. По всем вопросам всегда можно переговорить с лечащим или главным врачом больницы», - прокомментировал обращение Сергей Бусыгин, зам. главного врача по медицинской части ГКБ-8.

Сегодня, 24 июня, первый заместитель губернатора Ирина Гехт объяснила причина срочной выписки всех пациентов в терапевтическом отделении горбольницы №8 Челябинска (о нем идет речь в обращении). Это отделение переводится под ковид.

«Растет число новых заболевших (сегодня уже 129 за сутки). Растет число внебольничных пневмоний и количество госпитализаций, поэтому принимается решение о расширении коечного фонда. Сегодня один из корпусов восьмой больницы приостановил госпитализацию и начал выписку пациентов. С субботы он будет готов к принятию больных новой коронавирусной инфекцией», - рассказала Ирина Гехт.

По ее словам, были выписаны 94 пациента, которые закончили лечение. Те, кто нуждался в продолжении лечения, были госпитализированы в другие больницы. Это 20 пациентов, из них 13 человек переведены в другие корпуса восьмой больницы, пятеро – в ГКБ №1, по одному – в горбольницу №5 и в железнодорожную больницу.

В пресс-службе минздрава области уточнили, в терапевтическом корпусе ГКБ №8 будет организовано 115 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Корпус возвращают в режим госпитальной базы потому, что там установлен компьютерный томограф и другое медицинское оборудование, позволяющее оперативно провести обследование пациента и госпитализировать его без дополнительной транспортировки», - пояснили в министерстве. Отделение готово к приему ковидных пациентов, обеспечено лекарствами, средствами индивидуальной защиты и опытными специалистами.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора о необходимости госпитализации лиц с пневмонией и сопутствующими хроническими заболеваниями, число госпитальных баз в Челябинской области будет увеличиваться, пока в этом есть потребность», - подчеркнули в ведомстве.