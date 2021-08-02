02.08.2021
В Челябинске из-за аварийных работ ограничили движение транспорта
02.08.2021
Жители Розы жалуются, что на закрытый полигон в поселке вновь начали возить мусор
02.08.2021
В Челябинске из-за несоблюдения масочного режима продолжают закрывать предприятия
02.08.2021
Волонтеры ОНФ подготовили к школе детей из поселка Джабык, пострадавшего от пожаров
02.08.2021
В Челябинске в День ВДВ иномарка с «голубыми беретами» влетела в маршрутное такси
02.08.2021
Из-за реконструкции Ленинградского моста челябинцы не смогут ходить по Российской
В Челябинске из-за аварийных работ ограничили движение транспорта
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021