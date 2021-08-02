В Челябинске из-за аварийных работ ограничили движение транспорта

Сегодня, второго августа, в Челябинске закрыли одну полосу движения для автотранспорта из-за аварийных работ на железнодорожном переезде п. Восточный 34 км (проезд к улице Енисейской).

Ограничение будет действовать до 17.00. Как сообщили в администрации Челябинска, объезд осуществляется по Копейскому шоссе, улице Енисейской, улице Рождественского, проспекту Ленина и улице Линейной.