В Челябинске изменится маршрут движения автобуса №7

В Челябинске с первого декабря изменится маршрут движения автобуса №7 «Политехникум – поселок ОПМС-42».

С начала зимы маршрут будет следовать по улицам Гагарина, Копейское шоссе, Енисейская. В остальном - без изменений.

Новая трасса обеспечит удобную пересадку на остановке «Политехникум» (Технический колледж)», сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».