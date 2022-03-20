В Челябинске изменятся семь автобусных маршрутов

В Челябинске на семи автобусных маршрутах с 1 апреля 2022 года произойдут изменения. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Корректировка схемы движения произойдёт в рамках второго этапа транспортной реформы.

Автобус №2 «Мехколонна — ул. Петра Столыпина» с 1 апреля будет курисировать через «Ньютон» по улице Академика Макеева и проспекту Героя России Родионова. Остальная трасса – без изменений. Интервал движения будет 10-15 минут ежедневно. Первые рейсы с конечных отправятся в 5:50, последние - в 22:30.

Шесть автобусов № 4, 15, 33, 80, 81 и 483 будут останавливаться на остановке «ПКиО» после поворота с проспекта Ленина, разворачиваться через троллейбусное кольцо, останавливаться напротив кольца и на остановке при повороте на проспект Ленина.