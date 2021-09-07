07.09.2021
Спикер ЗСО Челябинской области провел «личный прием» граждан
07.09.2021
Инспектор ДПС отпустивший пьяного водителя пойдет под суд
07.09.2021
Прокуратура Миасса организовала проверку школы с обрушающейся стеной
07.09.2021
Камерный театр Челябинска покажет городу «Кровавую вдову»
07.09.2021
В Челябинске каждый второй школьник планирует связать будущее со сферой IT
07.09.2021
Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Конфетти» под Челябинском
В Челябинске каждый второй школьник планирует связать будущее со сферой IT
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021