В Челябинске каждый второй школьник планирует связать будущее со сферой IT

В Челябинске 86 процентов школьников считают профессию IT-разработчика престижной и привлекательной, а 77 процентов ребят видят взаимосвязь между умением программировать и успехом в жизни (этот показатель значительно больше, чем в среднем по стране).

Опрос был проведен методом онлайн-проектирования школой программирования «Алгоритмика» и АНО «Россия - страна возможностей» среди тысячи 538-ми учащихся старших классов школ и высших учебных заведений в Челябинске и других городах РФ.

Чуть больше половины школьников и студентов (56 процентов) планируют связать свою карьеру с IT-разработкой, 26 процентов отметили, что их работа точно не будет с этим связана. Каждый пятый челябинский школьник признался, что еще не определился с профессией.

Интересно, что подавляющее большинство учащихся (86 процентов) считает, что самые перспективные профессии будущего так или иначе связаны с ИТ. А каждый второй (69 процентов) уверен, что основы программирования необходимы людям любой профессии.

Несмотря на то, что каждому четвертому школьнику из Челябинска скучно на уроках информатики, 70 процентов опрошенных ребят отметили, что они используют приобретенные на этих занятиях навыки в жизни. А 61 процент учеников изучают программирование дополнительно – вне учебных заведений. 25 процентов из них делают это онлайн, 18 процентов посещают специализированные курсы и еще столько же – комбинируют онлайн- и офлайн-обучение. Дополнительно приобрести/улучшить знания в области IT хотели бы 79 процентов опрошенных учеников и студентов.

Еще один интересный вывод: исследование показало, что 58 процентов опрошенных школьников и студентов (53 процента девушек и 61 процент юношей) считают профессии в области IT чисто мужским занятием. При этом, девушки чаще, чем юноши согласны с тем, что основы программирования необходимы людям любой профессии (73 и 68 процентов соответственно).