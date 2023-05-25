В Челябинске могут запретить езду на самокатах и велосипедах по Кировке и набережной Миасса на участках от Красной до улицы Кирова и от Кирова до Свободы.

Данный вопрос обсудят на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города - по поручению главы Челябинска Натальи Котовой. Заседание состоится в июне, точная дата пока не называется.

Как отмечают в мэрии, в адрес городских властей с началом теплого сезона стало поступать большое число жалоб от челябинцев, которые заявляют, что самокатчики и велосипедисты передвигаются по этим пешеходным зонам, создавая угрозу другим отдыхающим. Пешеходы отмечают, что не чувствуют себя в безопасности, прогуливаясь по этим общественным пространствам.

На комиссии специалисты рассмотрят поступившие от челябинцев обращения и сверятся с действующим законодательством.

По предварительному проекту, передвижение на самокатах и велосипедах по Кировке и вышеназванным участкам набережной Миасса планируется полностью запретить.

Для предупреждения на основных входах будут установлены запрещающие знаки 3.9 и 3.35.