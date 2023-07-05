05.07.2023
Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты
05.07.2023
В Челябинске на благоустройство мотоджимхана направят 46 миллионов рублей
05.07.2023
Жительница Калининского района Челябинска отметила 103-летие
05.07.2023
Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока
05.07.2023
В Металлургическом районе Челябинска автобусы изменили маршруты до первого сентября
05.07.2023
В сквере Магнитогорска 13-летняя горожанка застряла в сливной решетке фонтана
В Челябинске на благоустройство мотоджимхана направят 46 миллионов рублей
07.04.2023
На строительство детсада в Копейске готовы затратить 244,8 миллиона рублей
31.03.2023
В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания объектов незавершенного метро
02.03.2023
Южноуральские компании уличили в создании картеля на закупках медоборудования
21.12.2022
В Челябинске в срочном порядке укрепляют столбы на Кировке, чтобы горожанам «небо не показалось в алмазах»
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023