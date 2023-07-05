В Челябинске на благоустройство мотоджимхана направят 46 миллионов рублей

В Челябинске на выполнение работ по благоустройству комплекса автомобильного спорта в городе (мотоджимхана) готовы направить более 46 миллионов рублей. Объявлен аукцион по строительству объекта, сообщается на портале госзакупок.

Площадку для скоростного маневрирования между конусами на мотоцикле планируется создать в автоспортивном комплексе «Трасса 74».

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Автоспорткомплекс “Трасса 74” города Челябинска».

Заявки на торги будут принимать до 11 июля. Итоги планируется подвести 13 июля.

Работы предстоит выполнить в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Согласно техзаданию, размер площадки для джимханы составит 10 тысяч 474 квадратных метра. Трасса будет с небольшим уклоном, по ее краям разместят монолитные ограждения. Также установят водоотводные канавы. Предусмотрят обустройство тротуаров, обочин, а также партерного, мавританского и обыкновенного газонов.