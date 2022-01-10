В Челябинске на Крещение откроют шесть купелей

В Челябинске в ночь с 18 на 19 января в праздник Святого Богоявления для православных будут работать шесть безопасных купелей.

Об этом сообщил сегодня, десятого января, на традиционном аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Места для безопасного погружения оборудуют на Шершневском водохранилище, на озере Смолино и на Первом озере.

У купелей будут дежурить экстренные службы, безопасность обеспечат сотрудники полиции. Рядом также установят палатки, в которых можно будет переодеться в сухую одежду, согреться и выпить горячий чай.