10.01.2022
Медработникам на селе разрешили реализовывать лекарственные средства
10.01.2022
«Искорка фонд» начнет выпускать учебники со шрифтом Брайля
09.01.2022
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 150 тысяч
09.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 января (дополняется)
09.01.2022
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
09.01.2022
В Челябинске прошел парад королевских корги
В Челябинске на Крещение откроют шесть купелей
19.01.2021
На Крещение в Челябинской области в проруби побывали 30 тысяч южноуральцев
19.01.2021
Православные празднуют Крещение Господне
18.01.2021
Кардиолог: Попытка смыть грехи может закончиться досрочной путевкой в рай
18.01.2021
На Крещение челябинцев просят соблюдать меры «ковидной» безопасности
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021