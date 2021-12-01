В Челябинске на перекрестке Коммуны и Энтузиастов установят модульный островок безопасности

В Челябинске будут установлены модульные островки безопасности. Пилотный проект первым делом реализуют на перекрестке улиц Коммуны и Энтузиастов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты комитета дорожного хозяйства провели анализ технических характеристик для обустройства новых элементов улично-дорожной инфраструктуры, призванных обеспечить безопасность пешеходов.

Интересно, что установка конструкций будет проводиться на безвозмездной основе, по инициативе коммерческого предприятия.

«Главной особенностью модульных островков безопасности является их мобильность и простота как монтажа, так и демонтажа. При установке не требуется проведение работ капитального характера, а также не наносится вред покрытию проезжей части», - отметили в мэрии.

Работы по установке первого модульного объекта планируется завершить до конца текущей недели.