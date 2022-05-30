30.05.2022
В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры
30.05.2022
Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов
30.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 31 мая
30.05.2022
В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов
30.05.2022
Полицейские задержали челябинца, который лишал горожан ТВ и Интернета
30.05.2022
Сотрудники ГИБДД Златоуста сорвали несанкционированную акцию «Без Посадки Авто Нет»
В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры
21.04.2022
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
03.03.2022
В Челябинске в пятницу планируется отключение светофоров на шести перекрестках
02.03.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
01.03.2022
В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022