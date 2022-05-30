В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры

В Челябинске на шести перекрестках завтра, 31-го мая, отключат светофоры.

С восьми утра до шести часов вечера планирует отключение объектов на следующих пересечениях: проспект Победы – улица Чайковского, проспект Победы – улица Тепличная, проспект Победы – улица Косарева.

С половины девятого утра до шести часов вечера запланировано отключение светофоров на перекрестках Комарова – Салютная, Комарова – Героев Танкограда.

С часу дня до шести вечера планируется отключение светофора на пересечении улицы Героев Танкограда с улицей Первой Пятилетки, сообщает городской комитет дорожного хозяйства.