В Челябинске на трех улицах будет закрыто движение троллейбусов

В Челябинске троллейбусы №10, №16, №17 и №19 временно изменят свои маршруты.

Это связано с тем, что с 24 июня до пяти часов утра десятого июля по причине модернизации контактной сети закрывается движение троллейбусов на участках трех улиц: проспекта Ленина – от Пушкина до Героев Танкограда, Героев Танкограда - от проспекта Ленина до ЖБИ, Бажова - от Героев Танкограда до Первоозёрного.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в данный период времени троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам:

№10: ЧКПЗ - Копейское шоссе - Гагарина - Солнечный берег;

№16: АМЗ - площадь Революции - Пушкина - Свободы - Автовокзал «Центральный»;

№17: Молдавская - площадь Революции - Пушкина - Свободы - Автовокзал «Центральный»;

№19: ЧКПЗ - Копейское шоссе - Гагарина - Новороссийская - Машиностроителей - ЧКПЗ.

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №1, 2, 4, 8, 9, 14, 18, 34, 47, 64, 483, 21с, 25с, 55с, 57с либо автобусом по нерегулируемому тарифу №112, на котором будет увеличено число машин, а также трамваями №5, 15, 18 и 22.

Для экономии горожанам советуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.