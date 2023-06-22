22.06.2023
В Челябинске на трех улицах будет закрыто движение троллейбусов
22.06.2023
В Металлургическом районе Челябинска благоустраивают новую территорию отдыха
22.06.2023
Общественный совет при ГУФСИН Челябинской области принял участие во всероссийском совещании ФСИН
22.06.2023
Культурные поездки в общественном транспорте Челябинска
22.06.2023
Россияне предпочитают горошек и кукурузу
22.06.2023
Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с детской площадкой в Арт-сквере
В Челябинске на трех улицах будет закрыто движение троллейбусов
21.06.2023
В Челябинске в ночь после «Атомного выпускного» запустят четыре троллейбусных маршрута
20.06.2023
В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев
09.06.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по улице Цвиллинга до вокзала
08.06.2023
В Челябинске временно изменят маршруты троллейбусы №7 и №12
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023