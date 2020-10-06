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Намудрили

В Челябинске на улице Монакова появилось кольцевое движение с каменной клумбой

Общество
Сегодня, 12:56
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Автор: 
Анастасия Гончарова

В Челябинске на улице Монакова после благоустройства дороги стало некомфортно и водителям, и пешеходам.  

Об этом сообщили в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» местные жители. 

По их словам, сначала они обрадовались, когда начался ремонт теплотрассы на участке улицы Монакова, выходящем к улице Цвиллинга. Ведь, как показывает практика, благодаря ремонту теплосетей, ремонтируется и дорожное покрытие. Именно так было с участком улицы Монакова возле общежития института культуры – многолетние обращения жителей в соответствующее структуры с просьбой ликвидировать ямы и колдобины оставались без ответа. И вот – о чудо – коммунальщики добрались до ремонта теплотрассы и, стало. Быть, были вынуждены восстанавливать благоустройство. 

 

Однако сейчас, после нескольких месяцев тщательного ремонта и благоустройства, появились неудобства. В частности, нехватка тротуаров и ограждений, которые были прежде возле подъездов жилого дома (улица Цвиллинга, 62), а также кольцевое движение на маленьком пятачке возле Советского РОВД. Оно, по словам водителей, не облегчает, а затрудняет движение. 

Кроме того, здесь появился архитектурный изыск в виде каменной клумбы, которая венчает автомобильное кольцо и делает проезд особенно сложным.  

Также жители предполагали, что наконец-то появится тротуар, ведущий к стадиону «Локомотив». Но, по всей вероятности, это пока лишь их мечта, так как, судя по всему, работы по благоустройству в стадии завершения и тротуар по-прежнему не предусмотрен. Чтобы от жилого дома или здания полиции пробраться к стадиону «Локомотив», надо идти по проезжей части, частично можно «обезопасить» свой путь, петляя по автомобильной стоянке.

В комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска пообещали подготовить информацию о проекте благоустройства улицы Монакова и пояснить, у кого же улица на балансе. Ведь долгое время она была «безхозной», сто лет не ремонтировалась, а зимой снег ни чистить, ни вывозить  было некому. Разве что изредка управляющая компания пожалеет автомобилистов  и отправит дворовый трактор почистить угрожающе высокую колею. 

 

 

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Автор: 
Анастасия Гончарова
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