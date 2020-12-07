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В Челябинске начата подготовка к строительству трех детских садов

В Челябинске начата подготовка к строительству трех детских садов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2021-м году.

Это садик на 120 мест по улице Горького, 25-А, детсад на 290 мест на Гранитной, 4 и детский сад на 260 мест по улице Хариса Юсупова.

Как сообщил заместитель главы Челябинска по строительству Владимир Шамне, по первым двум объектам ведутся работы по сносу старых зданий. По третьему объекту, на улице Хариса Юсупова, на этой неделе планируется заключить контракт на строительно-монтажные работы.