В Челябинске начинается реконструкция тепловых сетей на Свердловском проспекте

АО «УСТЭК-Челябинск» приступает к работам по реконструкции тепловых сетей по Свердловскому проспекту от улицы Калинина до улицы Работниц. В связи с этим будет изменено движение автомобильного и общественного транспорта.

С восьми утра 29 июня до 20 часов 13 июля будет частично ограничено движение транспорта на участке дороги от дома №28/1 до дома №28/2 по Свердловскому проспекту. Движение транспорта по улице Калинина на пересечении со Свердловским проспектом - закрыто.

С восьми утра 14 июля до 20 часов четвертого августа будет введено частичное ограничение движения на участке дороги от дома №35 до дома №30Б по Свердловскому проспекту.

С восьми утра пятого августа до 20 часов 15 августа частично ограничат движение по Свердловскому проспекту на участке от дома №30Б до улицы Полковой. Движение транспорта по улице Полковой в районе дома №30А - закрыто.

С восьми утра 16 августа до 20 часов 24 августа будет частично ограничено движение на участке дороги по Свердловскому проспекту в районе домов №39-41. Движение транспорта по улице Работниц в районе дома №30 по Свердловскому проспекту - закрыто.

Проезд автомобилей по Свердловскому проспекту будет организован по двум из шести полос (по одной в каждом направлении — в сторону центра и обратно).

В администрации Челябинска обращают внимание горожан, пользующихся общественным транспортом, на то, что остановка «Калинина» по Свердловскому проспекту (в сторону центра) на время проведения работ будет временно закрыта, движение троллейбусов маршрутов №7 и №12 - приостановлено (в обоих направлениях). Данные об изменении в движении общественного транспорта будут сообщены дополнительно.

Теплотрасса по Свердловскому проспекту была введена в эксплуатацию в 1966 году. Последняя реконструкция тепловой сети на данном участке тепломагистрали проводилась 24 года назад - в 199-м. На место изношенных инженерных сетей АО «УСТЭК-Челябинск» уложит новые стальные трубы в пенополиуретановой изоляции с десятилетней гарантией и сроком службы порядка 25-30 лет. Теплоэнергетики проведут полную замену трубопроводов и железобетонных конструкций. Благоустройство территории, попавшей в зону проведения ремонтов, будет восстановлено в полном объеме. Ремонт позволит повысить надежность системы теплоснабжения Калининского и Курчатовского районов города.

Завершить ремонт и восстановить дорожное покрытие по Свердловскому проспекту планируется до конца августа. Для того, чтобы ограничение горячего водоснабжения близлежащих домов не было столь длительным, специалисты «УСТЭК Челябинск» выполнят монтаж временных трубопроводов, подводящих теплоноситель к домам жителей района. После завершения ремонта и подключения теплотрассы к центральной системе теплоснабжения временные трубопроводы демонтируют.

Все работы по Свердловскому проспекту проводятся открытым способом на проезжей части дороги. Теплоэнергетики рекомендуют автомобилистам придерживаться скоростного режима, обращать внимание на выставленные на дороге ограждения, предупреждающие знаки, а жителям и гостям мегаполиса - соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, не заходить на территорию ремонтируемого объекта, особое внимание уделить безопасности детей.

О возможных повреждениях на тепловых сетях, отсутствии ограждений на ремонтных участках можно сообщить по телефону: +7 (351) 246-40-00.