В Челябинске начинаются репетиции парада Победы. Об этом на аппаратном совещании в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, торжественное построение войск Челябинского гарнизона состоится на площади Революции в среду, 19 апреля.

Это будет первая репетиция парада в рамках подготовки к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.