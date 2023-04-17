17.04.2023
В Челябинске начинаются репетиции парада Победы
17.04.2023
Жители Сосновского района, оставшиеся без воды в выходные, просят пересчитать им плату
17.04.2023
Исправительные учреждения Челябинской области отметили Светлое Христово Воскресение
16.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 апреля (18+)
15.04.2023
Арестован седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске
15.04.2023
Нелегальные мигранты заплатят почти миллион рублей за нарушение российского законодательства
В Челябинске начинаются репетиции парада Победы
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
12.04.2022
Определены даты репетиций Парада Победы в Челябинске
09.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
06.05.2021
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023