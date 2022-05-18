В Челябинске наградили самых умных южноуральских школьников

В мэрии Челябинска наградили победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников и Международных олимпиад. Торжественный приём южноуральских ребят состоялся во вторник, 17 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Награды получили 58 школьников. Среди них – победители и призёры всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад, итоговых соревнований, приравненных к Финалу Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), мирового финала международной программы «Одиссея Разума».

Также в рамках приёма главы города чествовали педагогов-наставников и руководителей образовательных организаций, обеспечивающих условия для выявления, развития и поддержки юных талантов.