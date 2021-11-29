В Челябинске назвали дату открытия главного зимнего городка

Ледовый городок на площади Революции Челябинска планируют открыть 27-го декабря.

Об этом сегодня, 29-го ноября, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Чиновник отметил, что все работы в главном зимнем городке южноуральской столицы планируется завершить 25-26-го декабря.

«Открытие запланировано на 27-е число. Будем ориентироваться по погоде», - отметил Сергей Авдеев.

Напомним, в этом году на площади Революции «вырастет» сказочный лес. Создавать композиции изо льда в центре Челябинска будет компания ООО «Уральский лед», предложившая на электронном аукционе минимальную цену в размере восьми миллионов 457-ми тысяч рублей и выигравшая торги.