07.12.2022
В Челябинске назвали худшие маршруты общественного транспорта
07.12.2022
Новую дорогу по Братьев Кашириных в Челябинске спроектируют за 12,8 миллиона рублей
07.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое декабря (18+)
07.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен еще на неделю
07.12.2022
Челябинское предприятие заплатило сто тысяч рублей за сброс снега в Миасс
07.12.2022
В Челябинске выздоровевший пациент наркологии обокрал водителя скорой
В Челябинске назвали худшие маршруты общественного транспорта
В лидерах антирейтинга оказались три автобуса
30.11.2022
В работе транспорта Челябинской агломерации произойдет ряд изменений
29.11.2022
Челябинцы смогут самостоятельно открывать двери трамваев
29.11.2022
Маршрутчики просят челябинцев переводить им деньги за проезд на личный счет
28.11.2022
В Челябинске после десяти вечера трамваи по Новороссийской ходить не будут
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022