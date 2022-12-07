В Челябинске назвали худшие маршруты общественного транспорта, на работу которых за прошлую неделю поступило наибольшее количество жалоб пассажиров.

Лидерами антирейтинга стали автобусы №86 (перевозчик - ООО «АТП-1»), №136К (перевозчик - ООО «Новые дороги») и №212 (перевозчик - ООО «Автотранс+»).

Как сообщает сегодня, седьмого декабря, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», по результатам проверок на нерадивых перевозчиков составили акты проверки исполнения условий государственных контрактов.

В общей сложности в период с 28 ноября по второе декабря было проверено 85 транспортных средств (с целью контроля качества транспортной работы) и наложено штрафов на сумму в сто тысяч рублей.

Отметим, проверки качества исполнения заключенных госконтрактов проводят в Челябинской агломерации на регулярной основе, каждую неделю проверяется около десяти маршрутов