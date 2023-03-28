В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков

Названы лучшие и худшие перевозчики по результатам транспортной работы на маршрутах регулируемого тарифа Челябинской агломерации за февраль 2023 года.

В числе организаций с лучшим исполнением (сто процентов и более) – ООО «Тодес», обслуживающее автобус маршрута 13К; МУП «Служба организации движения» (автобус №1); ООО «Копейское маршрутное такси» (автобусы №4 и №51); МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (автобусы №8 и №26); ООО «Автотранс+» (автобусы №141 и №208); ООО «ЧелябГЭТ» (троллейбус №19 и трамвай №6).

В числе проштрафившихся перевозчиков ООО «Никита Кожемяка» (автобус №61, процент исполнения - 59,38); ООО «Сатурн» (автобус №33, исполнение – 16,33 процента, автобус №48 – 44,14 процента); ООО «ЧелябГЭТ» (трамвай №10, исполнение – 76,1 процента).

«В соответствии с заключенными государственными контрактами за невыполнение объема рейсов к транспортным компаниям применены штрафные санкции. В целях стабилизации транспортного обслуживания с перевозчиками, процент исполнения у которых составляет менее ста процентов, ведется претензионная работа», - отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».