В Челябинске облагородят дворец культуры ЧЗМК и создадут рядом с ним сквер

В Ленинском района Челябинска в этом году облагородят территорию возле дворца культуры завода металлоконструкций (ЧЗМК). Что важно, преобразится и сам ДК Челябинского завода металлоконструкций.

Как рассказал сегодня, 13-го июля, мэру Наталье Котовой глава Ленинского района Александр Орел, архитекторы разработали индивидуальную концепцию благоустройства для этого знакового учреждения. В первую очередь преобразится фасад дворца культуры, а затем в порядок приведут территорию вокруг него.

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По словам Александра Орла, инициативный проект по благоустройству в комплексе с проектом по ремонту кровли и фасада самого ДК предложили сами жители Ленинского района. Это было прошлой зимой. Впоследствии проект успешно прошел голосование на платформе «Активный житель 74».

На основании концепции благоустройства территории, разработанной специалистами управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, районные власти заказали проектно-сметную документацию.

«Работы будут разбиты на два этапа», - сообщил Александр Орел.

На первом этапе будет проведено благоустройство сквера перед домом №65 по улице Новороссийской. В здании по соседству с дворцом культуры ЧЗМК размещается детская поликлиника - перед ней обустроят тропиночную сеть и детскую площадку с малыми архитектурными формами. Также проект предусматривает озеленение и разбивку цветников.

На эти цели по программе «Инициативное бюджетирование» выделено 1,99 миллиона рублей. Еще 12,1 миллиона направят из бюджета администрации Ленинского района.

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, итоги аукциона на выполнение работ, которые должны быть завершены до октября 2021-го года, были подведены вчера, 12-го апреля.

В рамках второго этапа, после окончания фасадных и кровельных работ, планируется провести благоустройство площади перед ДК ЧЗМК, а именно мощение крупноформатной плиткой, установку сцены и малых архитектурных форм, а также озеленить территорию, высадив новые деревья. Ориентировочная стоимость работ составляет 12 миллионов рублей.

Наталья Котова порадовалась, что пространство возле дворца культуры преобразится.