06.06.2022
На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
06.06.2022
В Челябинске объявлены аукционы для обслуживания автобусных маршрутов
06.06.2022
В Аргаяше задержана сотрудница банка
06.06.2022
На Таганае вторые сутки ищут двух потерявшихся пенсионеров
06.06.2022
В Челябинске наладят импортозамещающее производство подшипников
06.06.2022
Детская филармония Южного Урала запустила новый формат подготовки оркестровых музыкантов
В Челябинске объявлены аукционы для обслуживания автобусных маршрутов
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022