В Челябинске объявлены аукционы для обслуживания автобусных маршрутов.

Об этом сегодня, шестого июня, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Так, объявлены аукционы на обслуживание маршрута №42с «Черкасская – Соколиная гора» (двух автобусов большого класса, с первого июля по 15-е октября); №64 «Автобусный парк – железнодорожный вокзал» (27 автобусов большого класса, с первого июля по 30-е ноября); №93с «ЧМК – сад «Авиатор 2» (один автобус большого класса, с первого июля по 15-е октября); №123 «Копейск (автовокзал) – Челябинск (ПКиО имени Гагарина)» (20 автобусов малого класса и два автобуса большого класса, с первого июля по 30-е сентября).