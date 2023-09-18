В Челябинске ограничат движение на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского

В Челябинске сегодня, 18 сентября, будет ограничено движение транспорта на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей.

Движение на данном участке будет возобновлено после 23 часов 28 сентября.

Городские власти просят водителей быть внимательными при проезде данного перекрестка и обращать внимание на временные знаки.