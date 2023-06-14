В Челябинске ограничат движение по улице Барбюса

В Челябинске с девяти утра 15 июня ограничат движение транспорта по улице Барбюса.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение будет действовать на участке в районе доме №177 до четыре часов дня 16 июня.

В указанный период АО «Челябинскгоргаз» будет вести здесь работы по устройству подземного газопровода