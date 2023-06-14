14.06.2023
В Челябинске ограничат движение по улице Барбюса
14.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 июня (18+)
14.06.2023
В Сбербанке дали прогноз на выдачу ипотечных кредитов в 2023 году
14.06.2023
Жительниц Аши и Аргаяша мошенники обманули на 900 000 рублей
14.06.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Рождественского
14.06.2023
Уникальные семейные соревнования прошли в Курчатовском районе
В Челябинске ограничат движение по улице Барбюса
13.06.2023
В Челябинске ограничат движения на ряде участков в связи с проведением ремонтов
06.06.2023
В Челябинске на все лето ограничат движение по Свердловскому проспекту
05.06.2023
Движение транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» ограничено
04.06.2023
В воскресенье в Челябинской области ограничили движение транспорта из-за жары
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023