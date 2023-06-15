В Челябинске ограничат движение по улице Дегтярева

В Металлургическом районе Челябинска в пятницу, 16 июня, в восемь часов утра ограничат движение транспорта по улице Дегтярева, на участке в районе дома №89.

Движение будет ограничено до восьми вечера 19 июня – в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы, пояснили в мэрии.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

Отметим, этим летом в Челябинске запланированы масштабный ремонт и реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 14,5 километра. Металлургическому району в 2023 году уделят особое внимание – именно здесь в связи с сильным износом коммунальной инфраструктуры аварии с отключением отопления в зимнее время происходят наиболее часто.

Работы на сетях проводит МУП «ЧКТС».