В Челябинске ограничат передвижение пешеходов из-за репетиции парада Победы

Сегодня, 19 апреля, в Челябинске на площади Революции с 17 до 20 часов пройдет первая репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона в рамках подготовки к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в администрации города, на этот период времени передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничивать не собираются.

Горожан просят заранее планировать свой маршрут передвижения.