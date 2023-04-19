19.04.2023
Работа кафе «Дархан», где челябинцы заразились гепатитом, вновь приостановлена
19.04.2023
В Челябинске ограничат передвижение пешеходов из-за репетиции парада Победы
19.04.2023
«Пятерочка» приглашает юных южноуральцев собрать редкие монеты
19.04.2023
Контрразведка «Смерш» отмечает 80-летие
18.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 апреля (18+)
18.04.2023
Власти Калининского района заявили на похитителей урн в полицию
В Челябинске ограничат передвижение пешеходов из-за репетиции парада Победы
17.04.2023
В Челябинске начинаются репетиции парада Победы
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
12.04.2022
Определены даты репетиций Парада Победы в Челябинске
09.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023