В Челябинске ограничили движение по улице Рождественского

В Челябинске сегодня, 14 июня, ограничили движение по улице Рождественского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, до 18 часов этого дня транспорт не сможет передвигаться по крайней правой полосе дороги в районе дома №5.

Движение ограничено в связи с работами на инженерных коммуникациях, которые проводит ПО «ЧГЭС».