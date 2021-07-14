В Челябинске ограничили движение в сторону площади Революции

В Челябинске ограничили движение на пересечении улиц Красной и Воровского в сторону площади Революции.

Ограничение будет действовать до 27-го июля, сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

В КДХ пояснили, что здесь проводятся аварийно-восстановительные работы. Их осуществляет АО «УСТЭК-Челябинск».