30.08.2021
Котова попросила полицию сообщить о замечаниях по дорожной разметке возле школ
30.08.2021
В Челябинскую область поступило почти 80 тысяч доз вакцин от ковида
30.08.2021
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 156 жителей
30.08.2021
Котова потребовала приступить к замене погибших деревьев
30.08.2021
В Челябинске молодежь устроила стрельбу в центре города
30.08.2021
В Челябинске у цирка временно изменена схема движения транспорта
В Челябинске около 70-ти жилых домов остаются без горячей воды
23.08.2021
Глава Курчатовского района информирует жителей об отключении ХГВС
23.08.2021
Челябинцев просят запастись водой
06.08.2021
В Челябинске из-под земли забил многометровый фонтан воды
04.08.2021
УФАС выявило нарушения при заключении контракта на ремонт водовода в Локомотивном
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021