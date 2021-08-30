В Челябинске около 70-ти жилых домов остаются без горячей воды

В Челябинске завершился шестой этап гидравлических работ. К горячему водоснабжению не подключены 67 жилых домов. Планируется, что неисправности на сетях будут исправлены в ближайшие два дня.

Об этом сообщил сегодня, 30 августа, заместитель главы города по городскому хозяйству на аппаратном совещании в администрации Челябинска Александр Астахов.

«В ближайшие два дня горячая вода должна быть подана жителям. Также продолжается подготовка к отопительному сезону. Подготовлен 541 пакет документов, выданы 233 паспорта готовности. Работаем в графике», - сказал Астахов.

Напомним, глава Челябинска Наталья Котова поставила задачу подчиненным приложить все усилия для того, чтобы все работы по подготовке к отопительному сезону были закончены до 31 августа.