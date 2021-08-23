В Челябинске из-за прорывов на теплосетях более ста домов повторно отключены от горячего водоснабжения

В Челябинске продолжается заключительный этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Подготовка продлится до 25 августа.

Как сообщил сегодня, 23 августа, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, после пяти этапов гидравлических испытаний 106 многоквартирных домов и два образовательных учреждения остаются без горячей воды.

«Работы ведутся, они должны быть закончены до конца недели. Также сейчас продолжается шестой этап гидравлических испытаний. Без горячей воды остаются 144 многоквартирных дома и 27 социальных учреждений», - добавил Астахов.

Специалистами проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Это необходимо, чтобы выявить признаки повреждений, течи или запотевания в сварных швах, основном металле, в корпусах и сальниках арматуры и других элементах трубопроводов.

Представители управляющих компаний промывают оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок многоквартирных домов, проводят осмотр общедомового имущества и тепловых коммуникаций, чтобы обнаружить и устранить скрытые дефекты на внутридомовых системах дома.

Напомним, глава Челябинска Наталья Котова поставила задачу подчиненным приложить все усилия для того, чтобы все работы по подготовке к отопительному сезону были закончены до 31 августа.