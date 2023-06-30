30.06.2023
Народный фронт сообщил о горах человеческих фекалий под окнами жилого дома в Троицке
30.06.2023
Школьников Челябинской области бесплатно научат создавать мультфильмы
30.06.2023
В Челябинске оперативно демонтировали ларек-«нелегал» на Комсомольском проспекте
30.06.2023
Четвертый этап опрессовки в Челябинске затронет три района
30.06.2023
Куда плывёт «кораблик» Института философии РАН?
30.06.2023
В МТС сообщили о снижении числа спам-звонков в 2023 году более чем в два раза
В Челябинске оперативно демонтировали ларек-«нелегал» на Комсомольском проспекте
10.04.2023
В Челябинске с начала года демонтировали более ста незаконных объектов
08.11.2021
Власти им не указ! В Челябинске владельцы демонтированных ларьков вернули их на прежнее место
16.08.2021
В Челябинске благоустраивают территории на местах демонтированных незаконных ларьков
21.08.2017
Евгений Тефтелев: снесенные ларьки смогут вернуться на свои места, но только через суд
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023