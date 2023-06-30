В Челябинске оперативно демонтировали ларек-«нелегал» на Комсомольском проспекте

В Челябинске после жалоб горожан был оперативно демонтирован ларек-«нелегал», повторно «поселившийся» возле дома №78-А по Комсомольскому проспекту.

Информация об очередном появлении киоска, который ранее уже был демонтирован (самостоятельно владельцем), поступила от жителей в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города вчера, 29 июня. В этом незаконно размещенном ларьке, помимо прочего, велась продажа неизвестных напитков.

«В настоящий момент объект демонтирован и вывезен на спецстоянку. С собственником, при обращении за имуществом, будет вестись работа в рамках действующего законодательства», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.