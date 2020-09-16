В Челябинске определились даты конкурса «Рожденная побеждать» для женщин с ОВЗ

В Челябинске с первого по восьмое ноября пройдёт конкурс «Рожденная побеждать» для девушек с ограниченными возможностями здоровья. Местом проведения организаторы выбрали отель «Radisson Blue», где и будут проживать участницы, финальный этап конкурса состоится седьмого ноября.

При проведении конкурса будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы: всем участницам рекомендуется самостоятельно пройти тестирование на COVID-19, будет лимитированное количество зрителей. Будут организованы онлайн трансляции и телемосты.

До финального этапа из всех заявок отобрали 12 участниц. По словам организаторов, данный конкурс красоты отличается тем, что там нет жёсткой конкуренции. Каждую девушку стараются отметить и поощрить, чтобы она поверила в себя. Разработана программа социальных, культурных, творческо-информационных и развлекательных мероприятий, которые будут способствовать обретению участницами новых навыков и опыта, помогать раскрытию творческого и личностного потенциала.

Впервые конкурс состоялся в 2016 году. За четыре года он стал международным. В прошлом году прямая трансляция конкурса велась в Кыргызстане, Армении, Таджикистане, Казахстане, во многих регионах России и даже в Италии.