13.04.2023
В Центральном районе Челябинска испытывают теплоносители – горячая вода может временно исчезнуть
13.04.2023
Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота
13.04.2023
Высокогорная тундра Таганая может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий
13.04.2023
В Златоусте большегруз въехал в жилой дом и загорелся, водитель погиб
12.04.2023
В День космонавтики ветераны ФСБ посетили детей-сирот Есаульской школы-интерната
12.04.2023
В Троицком районе рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на берег
В Челябинске орден Победы будет гореть круглый год
11.04.2023
В Челябинске назвали стоимость праздничных салютов в Первомай и День Победы
07.04.2023
В Челябинске на техническое сопровождение празднования Великой Победы предусмотрели 6,2 миллиона рублей
05.04.2023
На украшение здания на площади Революции к 9 Мая Челябинск готов потратить почти полмиллиона
24.03.2023
Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023