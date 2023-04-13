В Челябинске орден Победы будет гореть круглый год

В Челябинске будет гореть круглый год, включаясь синхронно с наружным городским освещением, орден Победы на здании бывшего Теплотехнического института.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, орден Победы подключили к городским сетям электроснабжения.

«В прошлые годы для включения подсветки ордена необходимо было пройти согласования с более чем с 20-тью собственниками здания, после чего подсветка включалась лишь на майские праздники», - пояснили в администрации Челябинска.