24.04.2023
Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях
24.04.2023
В Челябинске организуют 14 сезонных маршрутов для садоводов
24.04.2023
Металлурги Кыштымского медеэлектролитного завода отмечены госнаградами
24.04.2023
В Челябинской области накануне Красной горки поженились 332 пары
24.04.2023
Открытие сезона на Аркаиме посвятят основателю заповедника Геннадию Здановичу
24.04.2023
График работы Почты России в майские праздники изменится
В Челябинске организуют 14 сезонных маршрутов для садоводов
21.04.2023
В Челябинской области «садовые маршруты» начнут работу с 29 апреля
10.04.2023
В Челябинске с 29 апреля заработают садовые маршруты
20.04.2020
Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим
30.04.2019
В Челябинске автобусы выходят на садовые маршруты
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023