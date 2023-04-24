В Челябинске организуют 14 сезонных маршрутов для садоводов

В Челябинске в этом летнем сезоне организуют 14 садовых автобусных маршрутов.

На линию автобусы, которые будут довозить горожан до участков, выйдут 29 апреля и будут работать до 15 октября.

Сезонные маршруты перечислили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт»:

- 16с «ЧМК - поселок Челябэнерго» (новый маршрут для подвоза жителей Металлургического района к СНТ «Авиатор» и СНТ «Слава», на нем будет работать четыре автобуса малого класса, интервал движения - 20 минут);

- 21с «ЧТЗ - ТЭЦ-3» (маршрут будет обслуживать пять автобусов среднего класса вместо четырех троллейбусов, интервал движения - 15 минут);

- 25с «ДК Строителей - СНТ «Ферросад»;

- 37с «Железнодорожный вокзал - СНТ «Жилищник»;

- 38с «Улица Чистопольская - СНТ «Трубопрокатчик 3»;

- 55с «Улица Мамина - станция Межозерная (по Комарова, Самохина)»;

- 57с «Улица Мамина - станция Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана)»;

- 60с «СНТ «Надежда» - СНТ «Вишневый»;

- 65с «Железнодорожный вокзал - СНТ «Трубопрокатчик 4»;

- 67с «Областная больница - СНТ «Вишневый»;

- 70с «Улица Чистопольская - СНТ «Трубопрокатчик 2»;

- 84с «ДК Строителей - СНТ «Надежда»;

- 90с «Железнодорожный вокзал - СНТ «Кристалл»;

- 93с «ЧМК - СНТ «Авиатор 2».

В Копейске будет работать четыре сезонных маршрута для садоводов:

- 12с «Автовокзал - СНТ «Мичурина»;

- 17с «Автовокзал - СНТ «Винзавода»;

- 27с «Автовокзал - СНТ «Дружба»;

- 28с «Автовокзал - СНТ «Дударевская роща».

Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. По всем маршрутам определены перевозчики, контакты которых – здесь.