В Челябинске осы атаковали воспитанников детского сада

В ЕДДС обратилась сотрудница детского сада №335 города Челябинска. Спокойствие педагогов и воспитанников нарушили осы, поселившиеся в одной из деревянных конструкций на игровой площадке. От агрессивных насекомых за день пострадало трое детей, после чего обеспокоенные воспитатели решили обратиться за помощью в экстренные службы.



Как сообщили в управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска, городские спасатели обнаружили гнездо под дощатым полом конструкции на детской площадке и уничтожили его при помощи кипятка и аэрозоля для борьбы с насекомыми. Сотрудники детского сада поблагодарили спасателей за то, что дети снова могут спокойно гулять.



Спасатели напоминают, что укусы ос болезненны и могут быть опасными для жизни, поскольку способны вызвать анафилактический шок. От гнезда ос, обнаруженного дома или на садовом участке, можно избавиться самостоятельно, но при этом необходимо соблюдать определенные правила. Прежде чем подойти к гнезду, наденьте плотную мешковатую одежду. Брюки заправьте в ботинки, руки защитите плотными перчатками, на голову наденьте шляпу с противомоскитной сеткой.

Возьмите с собой упаковку антигистаминного препарата. Если же вы знаете, что у Вас сильная аллергическая реакция на укусы насекомых, ни в коем случае не занимайтесь дезинфекцией самостоятельно.

Найдите гнездо и убейте ос в нем инсектицидами, оставшихся ос и личинки передавите.