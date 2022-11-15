В Челябинске от бешенства снова умер домашний кот

В челябинском поселке Шершни от бешенства умер домашний кот, которому было два с половиной года. Гибель животного зарегистрирована во вторую неделю ноября. Кот стал третьей жертвой бешенства в Челябинске в последнем месяце осени (первого ноября в столице Южного Урала от этой напасти погиб домашний кот, третьего ноября – домашняя кошка, которые жили в домах на северо-западе).

О новом случае гибели домашнего любимца в Челябинске сегодня, 15 ноября, сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, которая отметила, что результаты исследований подтверждены ОГБУ «Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория».

«Микрорайон в поселке, где было выявлено больное животное, объявлен неблагополучным. По распоряжению правительства Челябинской области там будет установлен карантин и в настоящее время проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», - сообщила Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, с начала 2022 года в Челябинской области от бешенства, одинаково опасного и для животных, и для людей, погибли уже 57 четвероногих. Важно, что домашние любимцы могут заразиться и умереть, даже не выходя из дома: вирус могут принести на обуви хозяева.

Напомним, бешенство - это природно-очаговая инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая вирусом. Заражение передается при укусе больного животного через слюну. К смертельному вирусу восприимчивы все виды млекопитающих.

Профилактика бешенства сельскохозяйственных и домашних животных одна – регулярная вакцинация, подчеркнула Татьяна Нахтигаль.

Человеку после укуса или контакта с подозрительным животным необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и консультацией.