15.11.2022
В Верхнеуральском районе в ДТП погибли водители большегрузов
15.11.2022
В Челябинске от бешенства снова умер домашний кот
15.11.2022
На маршрут №123 «Копейск – парк Гагарина» вернулись большие автобусы
14.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 ноября (18+)
14.11.2022
В Снежинск доставлена награда премии Правительства в области качества
14.11.2022
В Челябинске под тяжестью мокрого снега падают деревья, жителей призывают к осторожности
В Челябинске от бешенства снова умер домашний кот
Животное стало уже третьей жертвой смертельного вируса в ноябре
08.11.2022
В Челябинске в первые дни ноября от бешенства погибли домашние кот и кошка
17.10.2022
В Челябинской области выявлен очередной случай бешенства
04.10.2022
В Челябинске от бешенства погибли двое домашних щенков
24.08.2022
В Магнитогорске от бешенства погиб домашний кот, вводится карантин
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022