В Челябинске в первые дни ноября от бешенства погибли домашние кот и кошка

В Челябинске в последний месяц осени жертвами бешенства стали домашние кот (погиб первого ноября) и кошка (умерла третьего ноября).

Погибшие мурлыки жили в одном микрорайоне южноуральской столицы, на северо-западе, в разных семьях, в разных домах. Как рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, микрорайон, где выявлены больные кошки, объявлен неблагополучным. По распоряжению регионального правительства там будет установлен карантин. Комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий к настоящему моменту проведен.

Татьяна Нахтигаль напомнила, что в октябре в Челябинской области был зарегистрирован один случай бешенства (зараженную дикую лису обнаружили неподалеку от поселка Буранный в Агаповском районе), а в сентябре бешенство стало причиной гибели троих животных: двоих шестимесячных щенков в Челябинске и трехлетнего кота в селе Уйское. Все четвероногие были домашними, подчеркнула пресс-секретарь регионального Россельхознадзора.

«Почему-то многие считают, что, раз кошка дома живет, она никогда бешенством не заболеет. И люди не понимают, что они на обуви запросто могут принести домой вирус бешенства, который гуляет в природе. Вы прошли по улице, дома сапоги сняли, поставили, кошка подошла, понюхала, и она уже может заразиться. Поэтому вакцинация животных, в том числе домашних, должна производиться ежегодно в обязательном порядке. Прививки от бешенства своим питомцам должны ставить не только жители деревень и сел, но и больших городов – таких, как Челябинск. В этом году в столице Южного Урала от бешенства умерли жившая дома декоративная крыса, ежик… У нас, в Челябинске, и собаки домашние умирают, и кошки. И это в миллионном городе», - отметила Татьяна Нахтигаль (напомним, в августе 2022 года в Челябинске от смертельного вируса погиб домашний кот, живший в доме на улице Барнаульской).

Представитель Россельхознадзора подчеркнула, что хозяева непривитых животных сами очень сильно рискуют.

«Это огромная опасность для владельцев, потому что бешенством заразиться очень легко. Зараженная кошка вас, может, даже не поцарапать, а просто лизнуть – и все: микротрещины на пальцах у человека есть всегда. Слава богу, что у нас случаев заражения людей нет», - сказала Татьяна Нахтигаль.

Одним словом, без вакцинации от бешенства – никуда. Прививочная кампания проводится, как правило, весной, в апреле. В Челябинске проходят месячники – прививки от смертельного опасного вируса ставятся бесплатно. От хозяина требуется лишь привести своего любимца по указанному адресу.

С начала 2022-го года в Челябинской области от этой смертельной инфекции, одинаково опасной и для животных, и для людей, погибли уже 56 четвероногих (для сравнения: в соседней Курганской области в текущем году всего два случая бешенства). В прошлом году бешенство стало причиной гибели на Южном Урале 70-ти животных.

«Будем надеяться, что конец года пройдет спокойно, и мы хотя бы не превысим статистику по бешенству 2021 года», - отметила Татьяна Нахтигаль.

Пресс-секретарь надзорного ведомства напомнила, что в Челябинской области были годы, когда число четвероногих, погибших от этого смертельного вируса, превышало двести.

В 2010-м году было зарегистрировано 210 случаев бешенства, в 2013-м – 227, в 2011-м – 148, в 2012-м – 145.

Самый низкий показатель по бешенству на Южном Урале за последние годы пришелся на 2017-й, когда было выявлено 31 зараженное животное. В 2016-м году ситуация также складывалась более-менее спокойная – тогда в регионе от бешенства погибло 45 четвероногих.

«Смотрите, какой разрыв. В 2010-м – 210 животных, в 2017-м – 31. Тут дело в том числе в цикличности развития вируса в природе. Однако, если раньше бешенством заражались в основном дикие животные, которые забегали в населенные пункты и вступали в контакт с деревенскими кошками и собаками, то нынешний год отличает то, что в числе жертв бешенства оказалось немало именно домашних животных, причем в Челябинске – городе-миллионнике», - сказала Татьяна Нахтигаль.

Таким образом, Россельхознадзор рекомендует южноуральцам:

• сделать прививку против бешенства своим домашним животным (по словам ветеринаров, вакцину от бешенства четвероногие переносят нормально, главное – чтобы животное было старше трех месяцев; зарубежная вакцина в связи с мировыми событиями стала очень дорогой и ее мало на рынке, но это нестрашно – российские препараты никуда не делись);

• не допускать контакта домашних животных с дикими;

• не контактировать с дикими животными, проявляющими несвойственное для них поведение (вертячка, потеря страха перед человеком, чрезмерная агрессивность, светобоязнь, апатия, истечения из рта, носа и глаз и прочее);

• своевременно предоставлять животных для проведения обязательных ветеринарно-профилактических мероприятий;

• немедленно сообщать ветеринарным специалистам о подозрении на заболевание животных бешенством, случаях укуса домашних животных дикими хищниками, а также о случаях необычного поведения или внезапного падежа скотины.

Со всеми вопросами можно обращаться в отдел внутреннего ветеринарного надзора регионального управления Россельхознадзора по телефону: (351) 265-38-74.

СПРАВКА

Бешенство - это природно-очаговая инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая вирусом. Заражение передается при укусе больного животного через слюну. К вирусу восприимчивы все виды млекопитающих, в том числе и человек.

Профилактика бешенства сельскохозяйственных и домашних животных одна, и это регулярная вакцинация.

Человеку после укуса или контакта с подозрительным животным необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и консультацией.