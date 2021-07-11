В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

В Челябинске в понедельник, 12-го июля, отключат светофоры на четырех перекрестках.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, с восьми утра до пяти вечера не будут работать светофорные объекты на пересечении Воровского и Доватора.

С восьми утра до шести вечера планируется отключение светофоров на перекрестках Копейское шоссе – улица Трубников и Копейское шоссе – профилакторий. Данные отключения связаны с работами на электросетях.

С десяти утра и до окончания работ по переносу светофоров, которые будет проводить АО «СМУЭ», перестанут работать объекты на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Каслинской.