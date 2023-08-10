В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

В Челябинске завтра, 11 августа, отключат светофоры на четырех перекрестках.

В связи с проведением планового ремонта с десяти утра и до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Университетской набережной и Наркома Малышева; с 13.30 и до окончания ремонта не будет работать светофорный объект на перекрестке Университетской набережной и Академика Макеева.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, по причине отключения электросетей на перекрестках с десяти утра и до шести вечера 11 августа не будут работать светофоры на пересечениях улицы Комарова с Салютной и Героев Танкограда.

Челябинские власти просят водителей и пешеходов быть внимательными при движении на данных участках.