В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

В Челябинске завтра, 23 марта, не будут работать светофоры на трех перекрестках.

С девяти утра и до окончания работ планируется отключение светофора на перекрестке улиц Цвиллинга и Лазаретной.

С восьми утра и до шести вечера отключат светофоры на пересечении Комсомольского проспекта и Красного Урала, а также на перекрестке Каслинской - Островского, сообщает комитет дорожного хозяйства Челябинска.