28.06.2022
В Челябинске отключат светофоры на улице Труда
28.06.2022
Родители челябинских выпускников пожаловались на самоуправство проверяющих ЕГЭ: в областном минобразования с этим не согласились
28.06.2022
Экс-заместителю директора «Городской среды» Челябинска ужесточили меру пресечения
28.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 июня
28.06.2022
Челябинская область увеличила доходы от управления региональным имуществом
28.06.2022
Старшеклассники смогли испытать себя в качестве инженеров УГМК
В Челябинске отключат светофоры на улице Труда
30.05.2022
В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры
21.04.2022
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
03.03.2022
В Челябинске в пятницу планируется отключение светофоров на шести перекрестках
02.03.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022