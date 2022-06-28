В Челябинске отключат светофоры на улице Труда

В Челябинске завтра, 29-го июня, отключат светофоры на трех перекрестках.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, светофорные объекты не будут работать в период с восьми утра до шести вечера.

Как рассказали в КДХ, речь идет о следующих адресах: улица Труда – остановка «Зоопарк», улица Труда – остановка «МФЦ», улица Труда – улица Северо-Крымская.

Отключение светофоров связано с работой на электросетях