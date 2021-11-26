В Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках

В Челябинске сегодня, 26-го ноября, отключили светофоры на трех перекрестках.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, с восьми утра до шести вечера пятницы не будут работать светофорные объекты на Горького – Механической, Барбюса – Гончаренко, Бажова – пр. Победы – Танкистов.

В КДХ пояснили, что отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ городскими электросетями.