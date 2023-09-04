В Челябинске открыли движение трамваев по улице Горького

В Челябинске сегодня, четвертого сентября, в пять часов утра открыли движение трамваев по улице Горького на участке от проспекта Победы до проспекта Ленина.

Таким образом, трамваи №15 и №18 вернулись на свои обычные маршруты на ЧТЗ и в Ленинский район, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Трамваи №5 и №22 продолжают работу по временным трассам. «Пятерка» ходит по маршруту «ЧЭМК — Кирова — Завод Колющенко», трамвай №22 – по маршруту «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо №1».

Для экономии средств жителям Челябинска рекомендуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.