04.09.2023
В Челябинске открыли движение трамваев по улице Горького
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
03.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 сентября (18+)
03.09.2023
Третьего сентября Челябинской епархии исполнилось 105 лет
02.09.2023
В Челябинской области в этом году досрочно вышли на пенсию 994 многодетные мамы
02.09.2023
Гостем «Шоу Воли» на ТНТ стал уроженец Челябинска Александр Жаров
В Челябинске открыли движение трамваев по улице Горького
29.08.2023
В Челябинске открыли движение трамваев по проспекту Победы на улицу Чичерина
21.08.2023
В Челябинске трамваи в сторону Ленинского района запустят до 31 августа
21.08.2023
В Челябинске в связи с закрытием проспекта Победы пять трамваев изменят маршруты
03.08.2023
В Челябинске трамваи временно перестанут ходить на вокзал
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023